Galatasaray tente le coup pour Thiago Almada

L’aventure de Thiago Almada à Madrid risque de rapidement prendre fin. Depuis des semaines déjà, la presse locale explique que l’Argentin, arrivé à Madrid l’été dernier pour une petite vingtaine de millions d’euros, pourrait faire ses valises. L’ancien de l’OL, peu utilisé par Simeone (12 matchs en Liga, 5 titularisations), est convoité par de nombreux clubs.

Selon nos informations, Galatasaray est aussi sur le coup. Le club stambouliote, qui souhaite se renforcer sérieusement cet hiver, tente le coup pour l’international argentin (12 sélections, 4 buts) qui souhaite obtenir du temps de jeu en vue du Mondial en fin de saison. Affaire à suivre…