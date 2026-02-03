Lens : Morgan Guilavogui rejoint le Real Salt Lake
C’est une page qui se tourne pour Morgan Guilavogui au RC Lens. Après deux saisons sous les couleurs du Racing, l’attaquant international guinéen (21 sélections, 2 buts) a été transféré définitivement au Real Salt Lake, pensionnaire de MLS. Un nouveau défi pour le joueur de 26 ans, qui va découvrir le championnat nord-américain après s’être illustré en France et en Bundesliga.
Après 46 apparitions dont 4 en @ChampionsLeague avec le Racing, l'attaquant guinéen vogue vers de nouveaux horizons et s'engage avec le club de @MLS dans le cadre d'un transfert définitif.
Le meilleur pour la suite Morgan ! 👋
Avec les Sang et Or, Guilavogui aura disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues, dont 4 en Ligue des champions depuis son arrivée dans le Nord en 2023. Désireux de donner un nouvel élan à sa carrière, il a choisi de tenter l’aventure aux États-Unis, où il est attendu comme un renfort important du secteur offensif de Real Salt Lake, qui débute sa saison régulière ce week-end.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer