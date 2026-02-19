Monaco est au bout du rouleau avec Paul Pogba

Dans le jargon du journalisme, c’est ce qu’on appelle un marronnier. Un sujet qui revient inlassablement à chaque période. Ici, la période se nomme les conférences de presse et le sujet n’est autre que Paul Pogba. Depuis son arrivée à l’AS Monaco cet été, l’international français était attendu et il nourrissait beaucoup d’espoirs. Qu’importe s’il avait passé plus de deux ans sans jouer, qu’importe s’il restait sur des blessures incessantes à la Juventus avant sa suspension.

La suite après cette publicité

Le Français de 32 ans semblait être pour beaucoup une sorte de représentation du football élégant. Et dans un milieu de l’équipe de France qui manque de créativité, certains rêvaient même d’une dernière danse au Mondial 2026 avec les Bleus. Mais pour ça, le chemin était long, très long sans doute même trop long pour l’ancien milieu de Manchester United. Car 8 mois après son arrivée, difficile de considérer que son come-back n’est autre qu’un échec cuisant, la faute à des blessures à répétition.

La suite après cette publicité

Monaco ne sait plus quoi faire

L’idée d’un retour n’a duré que le temps d’une semaine ou presque avec trois petites entrées fin novembre-début décembre. Ensuite, Paul Pogba a connu des rechutes, des blessures. Au point de voir Monaco ne plus vraiment savoir quand il sera apte. Au début du mois de février, le directeur sportif Thiago Scuro avait expliqué qu’il ignorait la date de retour du Français. « Le staff médical est focalisé pour trouver les solutions, d’abord pour qu’il retourne sur le terrain avant les matchs. Il continue de récupérer de sa blessure au mollet. Sa date de retour ? Il n’y a pas de réponse claire », expliquait-il. Et alors qu’il a été retiré de la liste des joueurs pouvant jouer en C1 cette saison, Paul Pogba n’est pas près de revenir.

Ce jeudi, c’est son coach Sébastien Pocognoli qui a été interrogé. Et il a semblé sans réponse au moment d’évoquer le cas du Français. « Paul Pogba ? Très honnêtement je n’ai pas une réponse claire à vous donner. Donc voilà. J’aimerais vous donner une date précise, mais ce n’est juste pas possible. C’est tout ce que je peux dire. En tout cas, on espère qu’il reviendra à un moment. Dans un contexte où on pourra peut-être reparler de cette question-là de manière plus concrète. » La situation de Paul Pogba semble bien délicate et l’AS Monaco n’a visiblement plus trop de solutions pour réussir à le remettre sur pied. Difficile de le voir revenir prochainement et enchaîner les matchs tant il part de loin. Le pari tenté par la direction monégasque commence à sentir le roussi.