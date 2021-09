Rennes - Marseille : les notes du match

La suite après cette publicité

Avant le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais (ce dimanche à 21h), la sixième journée de Ligue 1 se poursuivait cet après-midi à l'Orange Vélodrome. Devant son public, l'Olympique de Marseille (5e, 10 points) recevait le Stade Rennais (14e, 5 pts). Toujours invaincus (3 victoires, 1 nul), les Phocéens avaient l'occasion de prendre la deuxième place en cas de succès. En face, les Rennais visaient la dixième place. Jorge Sampaoli partait sur un 3-4-3 avec Payet de retour en attaque notamment. Bruno Génésio alignait lui un 4-4-2 avec un duo Laborde-Guirassy devant.

Mais avant le spectacle, place à l'émotion sur la Canebière avec un hommage rendu à René Malleville, fervent supporter du club olympien décédé ce dimanche, et un autre pour "Depé", disparu il y a 20 ans. Sur le terrain, les locaux prenaient rapidement les choses en main et Gomis avait du travail avec les tentatives de Gueye (2e) et Dieng (5e). Les Rennais souffraient et les occasions s'enchaînaient puisque Balerdi (9e) et Payet (10e) tentaient également leur chance.

Bamba Dieng encore décisif

Face à des Marseillais bien organisés, les visiteurs avaient vraiment du mal à approcher la surface adverse, et les avant-centres rennais étaient esseulés devant. Du coup, l'OM poussait mais la barre transversale sauvait Rennes sur un tir de Guendouzi (30e). Et comme souvent, il y avait beaucoup de passion sur le banc phocéen. Un peu trop même puisqu'Abardonado, l'adjoint de Sampaoli, était exclu alors que le coach recevait lui un avertissement (34e). Mais il fallait attendre la reprise pour voir les filets trembler.

Quatre minutes après le retour des vestiaires, Dieng reprenait parfaitement un centre de Lirola pour ouvrir le score (49e, 1-0). Dans un Orange Vélodrome bien bruyant, Payet et ses coéquipiers continuaient leur travail pour aller chercher ce deuxième but si précieux, mais les occasions étaient un peu plus rares. Mais il n'en fallait pas beaucoup à l'OM pour marquer. Sur une ouverture du Luan Peres, Harit, entré en jeu en seconde période, bénéficiait de quelques contres favorables pour tirer du gauche et doubler la mise (72e, 2-0). Le score en restait là. L'OM s'imposait et prenait la deuxième place. Le SRFC passait seizième.

Le classement complet de la Ligue 1

L'homme du match : Lirola (7,5) : positionné devant Gueye et Guendouzi, l'habituel latéral droit marseillais s'est montré dans un premier temps très intéressant dans ce nouveau rôle plus axial. Non avare d'effort, précieux dans le duel (80% de duels remportés) et proposant un volume de jeu tout aussi impressionnant que dans son couloir, il a souvent offert aux siens une solution supplémentaire aux abords de la surface adverse. Très haut sur le terrain et beaucoup plus dans le cœur du jeu qu'à son habitude, il s'est souvent retrouvé comme un second attaquant avec Dieng dans le premier acte. Retrouvant un peu plus son couloir droit au retour des vestiaires, il offre un caviar au jeune Dieng sur l'ouverture du score des siens (49e) pour prouver, une fois de plus, ses repères dans cette zone du terrain. Rassurant défensivement, il a coupé les quelques tentatives de débordements initiées par Tait ou le nouvel entrant Sulemana. Une prestation de haute volée où il semble finalement à son aise peu importe les zones du terrain. Remplacé par Kamara (78e) rigoureux dans son placement au milieu de terrain pour préserver l'avantage au score des siens.

Marseille

Lopez (5) : aligné pour la troisième fois d'affilée dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, le portier espagnol a vécu une première période plutôt très calme. Profitant de la domination collective des siens, il n'a touché que très peu de ballons, se contentant de relancer proprement les offensives marseillaises. Après une sortie aérienne douteuse sur un corner du SRFC (29e) et constatant la maladresse de Guirassy (35e), il s'est aussi signalé en rassurant les siens sur une reprise de la tête de Santamaria juste avant la pause (40e). En seconde période, l'ancien gardien de l'AS Roma n'a pas flanché sur la reprise de Tait (63e) et à en partie répondu aux critiques lui étant adressées ces derniers jours. Une prestation propre contrastant avec le sentiment de fragilité dégagé lors de ses deux premières titularisations avec l'OM.

Saliba (6) : auteur de prestations intéressantes depuis son arrivée sur la Canebière, l'ancien défenseur de l'ASSE n'a pas eu grand chose à faire dans le premier acte. Se contentant de relancer proprement et d'alimenter le milieu marseillais chargé d'assurer la transition, il s'est malgré tout rendu coupable d'un moment d'absence avec Balerdi qui aurait pu profiter à Laborde (13e). Peu inquiété défensivement, il aurait pu permettre aux siens de prendre l'avantage juste avant la pause sur un coup de tête à bout portant bien capté par Gomis (43e). Vigilent au retour des vestiaires, il contre parfaitement la tentative de Tait (53e). Solide dans les airs, il réalise une nouvelle sortie rigoureuse sous le maillot phocéen.

Balerdi (4) : au cœur de la défense à trois alignée par l'OM, l'ancien défenseur de Dortmund rate une énorme occasion d'entrée de match. Sur un coup-franc déposé par Under, il ne parvient pas à se positionner par rapport au ballon pour couper la trajectoire de la tête (9e). Peu rassurant dans l'entame de cette rencontre, il s'est également rendu coupable d'une erreur de communication avec Saliba qui aurait pu profiter à Laborde et mettre les siens en danger (13e). Pris à quelques reprises dans le duel, il a parfois fait preuve d'une certaine nonchalance dans la relance ou d'une naïveté dans ses interventions, à l'image de cette faute sur Tait (67e) offrant un coup-franc très dangereux au Stade Rennais. Prestation en demi-teinte pour l'international argentin (2 sélections).

Peres (6) : celui qui s'est déjà fendu de quelques retours salvateurs ou de tacles provoquant les clameurs du Vélodrome, depuis son arrivée à l'OM, a vécu un premier acte très tranquille. Grâce à l'emprise des hommes de Jorge Sampaoli dans ce match (70% de possession de balle à la mi-temps), le défenseur brésilien n'a pas été inquiété et s'est concentré sur son bon placement défensif pour empêcher les rennais de se déployer en contre. Peu après l'heure de jeu, il se fait tout de même une frayeur sur une relance douteuse qui aurait pu profiter aux Rennais (66e) avant de se montrer décisif sur un service à destination d'Harit amenant le second but de l'OM (2-0, 71e). Sa deuxième passe décisive dans cet exercice. Match sérieux.

Lirola (7,5) : voir ci-dessus

Gueye (7) : placé dans l'entrejeu phocéen, le milieu marseillais s'est illustré très tôt dans cette rencontre avec une première frappe vicieuse bien détournée par Gomis (2e). Extrêmement solide dans le duel (90% de duels remportés), l'ancien Havrais a encore rayonné par l'intensité physique mise dans le cœur du jeu. Rassurant pour l'arrière garde olympienne, il s'est par ailleurs montré très juste dans l'orientation du jeu face à des lignes rennaises très resserrées. Une prestation dans la continuité de ses dernières sorties où il se montre très intéressant dans ce rôle de sentinelle. Sous les couleurs de l'OM, Gueye est en train de passer un cap et dégage une force et une sérénité qui ne pourront faire que du bien au club marseillais cette saison. Taille patron.

Ünder (4) : très souvent recherché dans son couloir droit, l'ailier turc de l'OM s'est montré toujours aussi précieux dans l'animation offensive des Olympiens. Très complice avec ses partenaires d'attaque, le feu follet olympien a souvent recherché Payet, à l'image de ce service inspiré qui aurait pu permettre au capitaine de l'OM d'ouvrir le score (10e). Doté d'une capacité de percussion, ses prises de balle sont toujours accompagnées d'une intention offensive. Un état d'esprit à souligner qui n'empêche pas de noter un déchet technique trop important. Remplacé par Rongier (69e) .

Guendouzi (7) : après des débuts poussifs avec l'OM pouvant s'expliquer par un temps d'adaptation nécessaire, le milieu marseillais arrivé en provenance du Hertha enchaîne désormais les prestations abouties. Dans l'entrejeu, il a encore fait preuve d'une belle rigueur défensive. Solide dans le duel et coupant les quelques tentatives de contre-attaque rennaise, il n'a pas hésité à prendre sa chance de loin pour faire sortir le bloc breton (23e, 37e). Très actif aux abords de la surface rennais, il s'est même procuré la plus grosse occasion de la première période mais sa frappe terminait finalement sa course sur le haut de la barre transversale rennaise (30e). Toujours aussi intéressant au retour des vestiaires, il confirme ses excellentes sorties face à l'ASM et contre le Lokomotiv Moscou, jeudi dernier, en Ligue Europa. Remplacé par Gerson (78e) .

Payet (5,5) : pour son grand retour au sein de l'effectif olympien, le capitaine marseillais, absent depuis le retour de la trêve internationale, a bien cru ouvrir le score peu avant le quart d'heure de jeu. Mais sur un service inspiré d'Under, le maître à jouer des Phocéens voyait sa reprise fuir de peu le cadre rennais (10e). En recherche de rythme au cours du premier acte, il a fait preuve d'un certain déchet technique et n'a pas forcément pesé comme à son habitude dans l'animation offensive des Olympiens. Précieux techniquement, il offre le ballon du doublé à Dieng mais le jeune attaquant est trop juste pour couper la trajectoire (62e). Le retour du meneur olympien reste une excellente nouvelle pour les Phocéens.

De la Fuente (4) : auteur d'un début de saison prometteur, l'ailier gauche de l'OM arrivé en provenance du FC Barcelone, absent contre l'ASM, retrouvait une place de titulaire. Avec un jeu olympien penchant beaucoup plus sur le côté droit, il s'est montré plus discret que ses partenaires sur le plan offensif. Sur les quelques ballons à exploiter, il n'est pas parvenu à déborder l'arrière garde du club breton. Une prestation en demi-teinte. Remplacé par Harit (59e) auteur du deuxième but marseillais après s'être joué de la défense rennaise, non sans une certaine réussite (2-0, 71e).

Dieng (6) : placé à la pointe de l'attaque marseillaise après sa prestation XXL contre l'AS Monaco, le buteur sénégalais s'est rendu très disponible pour ses partenaires dès l'entame du match. Idéalement lancé en profondeur par Payet, il s'est illustré mais sa tentative au premier poteau était bien repoussée par un Gomis vigilent (5e). Moins trouvé au fil des minutes, le jeune attaquant de l'OM a vécu une fin de première période plus compliquée, bien cerné par l'arrière garde des Rouge et Noir. Ne parvenant pas à combiner avec ses coéquipiers, il a une fois de plus parfaitement rempli son rôle dans la finition dès le retour des vestiaires. Idéalement servi par Lirola, le minot de l'OM coupait la trajectoire du centre pour ouvrir le score (1-0, 49e) et inscrire son troisième but de la saison après son doublé face aux Monégasques. Acclamé par le Vélodrome, il est remplacé par Henrique (77e).

Rennes

Gomis (4) : sollicité dès les premières minutes du match, il était attentif pour sortir la frappe de Gueye (2e), puis celle de Dieng (5e). En première mi-temps, il a arrêté les quatre tentatives cadrées de l’OM. Difficile pour lui d’intervenir sur le but de Dieng qui n’est pas gêné pour reprendre le centre de Lirola (49e). Il aurait sûrement pu faire mieux sur la frappe d’Harit qui passe sous lui et fini au fond des filets (72e).

Traoré (5) : il a bien tenu son couloir en première mi-temps et ne s’est pas fait prendre par les dribbles de De La Fuente (2/2 duels gagnés et tacles réussis). Cela a été un peu plus difficile offensivement où il a perdu de nombreux ballons (8 ballons perdus). Il laisse Harit partir dans son dos et ne parvient pas à revenir sur ce dernier qui marque le deuxième but de l’OM (72e). Remplacé par Assignon (78e) .

Badé (3,5) : il est trop attentiste sur l’ouverture du score de Dieng. Il laisse l’attaquant lui passer devant au premier poteau pour reprendre le centre de Lirola (49e). Son ballon dégagé plein axe atterrit dans les pieds d’Under, mais le Turc ne parvient pas à concrétiser cette bonne situation (63e). Il doit mieux défendre sur Harit, même si le Marocain profite d’un contre favorable pour marquer (72e). Remplacé par Omari (87e) .

Aguerd (4) : il oublie Payet dans son dos et n’intervient pas sur le centre d’Under alors qu’il semblait sur le ballon, mais heureusement pour lui le Réunionnais était trop court pour cadrer sa reprise (10e). Il a été plus rassurant que Badé dans l’axe de la défense rennaise et n’a pas fait de grosses erreurs. Il a été plutôt appliqué dans ses relances (90 % de passes réussies).

Meling (4) : s’il a semblé en difficulté au début du match dans son duel avec Under, il a peu à peu pris la mesure de son adversaire. Au fur et à mesure de la rencontre, il a commencé à prendre de plus en plus son couloir et à apporter des solutions pour les Rennais, comme sur ce ballon gratté dans les pieds de Saliba (45e). Au retour des vestiaires, il laisse trop d’espace à Lirola et permet à ce dernier de centre pour Dieng (49e). Remplacé par Truffert (87e) .

Bourigeaud (4) : positionné dans le couloir droit, il redescendait très bas pour aider Traoré à défendre sur De La Fuente. À l’image de son équipe, il a eu du mal à se montrer dangereux offensivement, mis à part sur coup de pied arrêté, ses corners bien tirés ont apporté quelques solutions aux Rennais.

Santamaria (4) : bien servi par Bourigeaud à l’entrée de la surface, il écrase trop sa frappe qui passe à côté du but marseillais (16e). Mis à part sur cette action, il a vécu un match compliqué, le milieu de terrain de l’OM ayant totalement pris le dessus sur celui de Rennes. Positionné devant la défense avec Ugochukwu, il a touché seulement 35 ballons dont 7 perdus.

Ugochukwu (3) : son seul tir de la première mi-temps n’était pas cadré, mais aurait pu surprendre la défense marseillaise si Guirassy était parvenu à le dévier (35e). Il a eu beaucoup de mal à exister dans cette rencontre. Il n’a touché que 31 ballons pour 6 perdus et s’est fait dominer dans les duels (4/13 duels gagnés). Remplacé par Abline (78e) .

Tait (5) : on l’a très peu vu en première mi-temps, durant laquelle il s’est surtout distingué par ses replis défensifs afin d’aider Meling à défendre sur Under et gérer les montées de Lirola. Il a été beaucoup plus intéressant en seconde période. Il fait un bon appel dans la surface, mais sa frappe est contrée par Saliba (53e). Il profite d’une remise de Laborde pour enchaîner contrôle puis reprise de l’extérieur du pied, mais sa tentative manquait de puissance (63e).

Laborde (4) : il a semblé isolé à la pointe de l’attaque rennaise. L’OM a monopolisé le ballon, forçant Rennes à opérer seulement en contre. Son centre au second poteau pour Guirassy aurait pu permettre à son équipe de prendre l’avantage avant la mi-temps, mais ce dernier était finalement trop court (35e). Il n'a touché que 22 ballons sur l'ensemble de la rencontre, pour deux frappes tentées.

Guirassy (3) : il a mal négocié le peu de situations intéressantes qu’il a eu en première mi-temps. Bien servi au second poteau par Laborde, il analyse mal la trajectoire du ballon et est surpris par le rebond qu’il tente de reprendre en taclant (35e). Dans la foulée, il ne parvient pas à dévier la tentative d’Ugochukwu. Remplacé par Sulemana (59e).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Olympique de Marseille

