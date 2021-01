Le Borussia Dortmund s'attaque à Sofiane Diop !

La suite après cette publicité

Les montagnes russes. Depuis son arrivée sur le Rocher en 2018, Sofiane Diop est passé par tous les états. Rapidement, le natif de Tours a effectué ses premiers pas en Ligue 1. C'était le 11 août 2018 lors d'une victoire 3 à 1 face à Nantes. Forcément un très beau souvenir pour le footballeur né en 2000. Quelques semaines plus tard, le 24 octobre 2018, il disputait ses premières minutes face au Club Bruges en Ligue des Champions, une autre compétition qu'il découvrait. Le jeune homme a aussi beaucoup appris sur lui-même et a grandi lors d'une saison très compliquée pour l'ASM qui avait notamment changé de coach, passant de Leonardo Jardim à Thierry Henry avant que le Portugais ne soit rappelé.

Dans le marasme monégasque, Sofiane Diop avait été d'ailleurs la seule éclaircie. Thierry Henry avait beaucoup compté sur lui. Lors de son retour, Jardim avait un peu moins fait appel à lui. C'est ainsi qu'il a été prêté la saison passée, en 2019-20, au FC Sochaux-Montbéliard. L'ancien joueur du Stade Rennais nous avait d'ailleurs expliqué en novembre 2019 pourquoi il avait dit oui au FCSM, alors que des clubs de L1 étaient aussi sur le coup. «La direction du club s'est rapprochée de mon entourage et de mes agents. Mais avant tout, j'ai eu le coach au téléphone. Son discours m'a tout de suite plu. Je n'ai pas hésité. Je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de rebondir».

Le BVB suit Sofiane Diop

Auteur de 15 matches (1 but) lors d'une saison stoppée en mars en raison de l'épidémie de coronavirus, Diop a fait son retour à Monaco cet été. Invité à changer d'air, le joueur âgé de 20 ans voulait saisir sa chance alors que Niko Kovac était nommé à la tête de l'équipe fanion. Et il a eu raison de persister puisqu'il a convaincu le technicien croate de miser sur lui. Il fait très bien son boulot. À mon arrivée, il était dans le groupe 2. Et après deux entraînements je lui ai dit de monter avec nous. Bien sûr, il peut faire plus, mais je suis content de lui, avait confié Kovac en novembre dernier. Aligné à 21 reprises, Sofiane Diop (5 buts) régale et se régale au sein d'une équipe où il se sent bien et en confiance. Et forcément, ses prestations et sa progression ne sont pas passées inaperçues.

Sky Germany révèle ce mercredi que le Borussia Dortmund, qui anticipe le départ de Jadon Sancho, a coché son nom en prévision du mercato d'été 2021. Une information que nous pouvons vous confirmer puisque le club allemand a bien manifesté un intérêt pour le Français. Des contacts ont été pris avec l'entourage du joueur précise le média germanique de son côté. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Sofiane Diop attise donc les convoitises, lui qui nous avait confié apprécier le football allemand il y a un peu plus d'un an : «je regarde de tout. Je suis un passionné de foot. Je regarde ce qui se fait de mieux en Europe. La Ligue 1, la Ligue 2, les championnats européens (...) Moi, j'ai plus une préférence pour l'Espagne et l'Allemagne. Ce sont des championnats qui me correspondent, à mon sens. Ils m'attirent beaucoup». Une bonne nouvelle pour le BVB qui ne serait pas contre lui faire découvrir la Bundesliga.