Edinson Cavani explique sa prolongation à Manchester United

Arrivé il y a un an, Edinson Cavani va finalement rester une saison supplémentaire à Manchester United. L'attaquant de 34 ans a accepté de signer l'option de prolongation que les Red Devils lui proposaient avec la clé une belle revalorisation salariale. Auteur de 15 buts cette saison, l'Uruguayen aura été un peu gêné par les blessures, mais il a joué un rôle déterminant en Europa League où son club s'apprête à disputer la finale face à Villarreal. Dans le communiqué adressé au public, il a expliqué les raisons de cette prolongation, lui qui a longuement hésité.

«Au cours de la saison, j'ai développé une grande affection pour le club et tout ce qu'il représente. Je ressens un lien profond avec mes coéquipiers et le personnel qui travaille dans les coulisses ici. Tout le monde me donne une motivation supplémentaire, chaque jour, et je sais qu'ensemble, nous pouvons réaliser des choses spéciales. Dès le moment où je suis arrivé, j'ai ressenti la confiance du manager. En tant que joueur, cette conviction vous donne l'occasion de jouer votre meilleur football et je tiens à le remercier pour cela», a dévoilé l'ancien Parisien.