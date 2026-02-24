Juventus : le trio Comolli - Chiellini - Spalletti sous le menace d’un licenciement ?

La Juventus traverse une période critique après une défaite cuisante (5-2) à Istanbul contre Galatasaray, qui compromet sérieusement ses chances en Ligue des Champions. Avec douze matchs de Serie A à venir, chaque rencontre devient déterminante pour sauver une saison marquée par l’échec des premières ambitions et par un changement d’entraîneur. Arrivé début novembre pour remplacer Igor Tudor, Luciano Spalletti affiche un bilan mitigé de 13 victoires, 6 nuls et 6 défaites en 25 matchs toutes compétitions confondues. Les récentes déconvenues contre Cagliari, Atalanta, l’Inter et Como soulignent les difficultés à stabiliser l’équipe et à atteindre l’objectif minimal d’une qualification en Ligue des Champions, essentielle à la fois pour l’évaluation de l’entraîneur et pour les finances du club.

Si la Juventus échoue à terminer dans les quatre premiers, les conséquences pourraient être dramatiques selon La Gazzetta dello Sport : une remise en cause de l’équipe technique et dirigeante, avec Spalletti, Damien Comolli et même Giorgio Chiellini dans le viseur. Le directeur général et président, déjà critiqué pour ses choix de mercato ambitieux, mais peu fructueux, comme le rachat de Francisco Conceição, le prêt onéreux de Lois Openda ou l’investissement massif sur Jonathan David, verrait sa stratégie scrutée à la loupe. Une saison ratée déclencherait un effet domino sur les transferts, les finances et la stabilité du projet triennal du club, faisant du match en coupe contre Galatasaray et du duel pour la quatrième place face à la Roma des rendez-vous potentiellement décisifs pour l’avenir de la Juve.