OM : les raisons du choix surprenant d’Adrien Rabiot

C’est un des coups les plus surprenants depuis des années… Contre tout pronostic, Adrien Rabiot s’est engagé avec l’Olympique de Marseille, et il est attendu en terres phocéennes dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat. Une signature qui fait déjà énormément parler, mais qui est logiquement saluée par les supporters marseillais, alors que le milieu de terrain international tricolore était convoité par des clubs a priori plus huppés et plus puissants financièrement.

La suite après cette publicité

Comme révélé par nos soins hier soir, le joueur a même accepté de faire de gros sacrifices sur le plan financier pour revêtir la tunique marseillaise, puisqu’il aura un salaire bien inférieur à celui qu’il avait à la Juventus et à celui qu’il aurait pu avoir dans d’autres clubs qui le convoitaient comme l’AC Milan ou Galatasaray. La presse révèle notamment les raisons du choix de Rabiot.

À lire

Adrien Rabiot va débarquer à Marseille ce lundi

Rabiot était fan de l’OM ?

C’est avant tout un choix sportif, comme l’indique La Provence. Le joueur a été convaincu par le projet sportif qui lui a été présenté par la direction marseillaise, à commencer par Medhi Benatia qui a été le grand artisan de sa venue sur la Canebière comme nous vous le révélions dimanche soir. Un projet séduisant aux yeux du milieu de terrain de 29 ans, à tel point qu’il a donc accepté un salaire pas forcément mirobolant pour un joueur de ce calibre, et a renoncé à une juteuse prime à la signature (ndlr: il avait touché 10 M€ lors de son arrivée à la Juventus en provenance du PSG). De son côté, L’Equipe indique que le joueur privilégiait un club jouant l’Europe, mais que la fermeture des inscriptions pour les compétitions continentales début septembre l’a logiquement obligé à revoir ses plans.

La suite après cette publicité

Adrien Rabiot fait-il un bon choix en signant à l'OM ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais surtout, il se pourrait bien que Rabiot ait été un supporter de l’OM depuis sa tendre enfance. « Adrien a toujours aimé l’OM quand il était enfant, son cœur penchait pour Marseille lors des Classiques qu’il regardait petit », indique un cadre de l’OM au média sportif. « Lors des Clasicos, il était clairement pour l’OM », expliquait son coéquipier à Créteil Abdelhak Benaniba dans un ancien numéro de So Foot. Les fans du PSG apprécieront et ont déjà réservé leur soirée du dimanche 16 mars 2025, date d’un Classique déjà bouillant au Parc des Princes entre le PSG et l’OM.