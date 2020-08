Atalanta-PSG : Kylian Mbappé a tout changé

La suite après cette publicité

Il n'avait qu'une demi-heure dans les jambes. Mais ces trente minutes ont fait un bien fou au Paris SG face à l'Atalanta (1-2, quart de finale de Ligue des Champions). Kylian Mbappé, entré en jeu à la pause en lieu et place de Pablo Sarabia, a réveillé une attaque parisienne à court de solutions, malgré un excellent Neymar. Sa vitesse a déstabilisé la défense bergamasque, moins à l'aise pour défendre dans son dos.

«Son entrée a donné de l'énergie au PSG, il a été fondamental, par ses accélérations, le danger qu'il a apporté», a reconnu le coach transalpin Gian Piero Gasperini en conférence de presse d'après-match. Le champion du monde 2018 s'est rapidement créé deux situations franches (74e et 80e), toutes deux bien maîtrisées par la défense italienne. Mais sur une énième accélération, après l'égalisation de Marquinhos, il a su faire le bon appel pour se retrouver en position idéale et offrir le but de la qualification à Éric-Maxim Choupo-Moting dans le temps additionnel.

Gasperini et Capello s'inclinent

Incertain depuis sa blessure à la cheville en finale de Coupe de France le 24 juillet, l'international tricolore avait maintenu le club de la capitale et ses supporters en haleine pendant de longs jours. Il est finalement revenu à temps et par la grande porte, ne manquant pas, quelques instants après la victoire, de remercier son staff médical sur ses réseaux sociaux.

Fabio Capello, illustre entraîneur italien, n'a pas manqué de saluer son entrée sur le plateau de Sky Sport Italia. «Quand Mbappé est entré, le match était terminé. Le PSG a joué avec davantage de sécurité, d'assurance, il y a dès lors eu une nette supériorité de leur part», a-t-il lâché. Dire qu'il est loin d'être à 100%.