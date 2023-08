Strasbourg-OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue 1 a officiellement repris ce week-end avec déjà trois matches. Pour la première journée de Ligue 1, c’est l’OL qui disputera la dernière rencontre ce dimanche soir face à Strasbourg. Les Lyonnais, qui ont réalisé une préparation peu rassurante, voudront parfaitement lancer leur saison. Laurent Blanc, contesté par les supporters, devra montrer qu’il a les épaules pour permettre à Lyon de retrouver l’Europe, l’objectif principal.

Face à lui, c’est le Strasbourg de Patrick Vieira qui sera présent. Après avoir arraché le maintien en toute fin de saison dernière, les Alsaciens ont connu un été mouvementé et de tous les records après le rachat par les propriétaires de Chelsea. Plusieurs recrues ont débarqué pour des grosses sommes et l’ancien coach niçois a donc à sa disposition un effectif plutôt très séduisant. Seul bémol, la perte d’Habib Diallo qui va s’en aller rejoindre l’Arabie saoudite.

L’OL avec une défense inédite

Pour cette rencontre, l’Olympique Lyonnais devrait se présenter avec sa formation classique en 4-3-3. Laurent Blanc va devoir faire sans Anthony Lopes blessé, ni évidemment Lukeba, transféré à Leipzig. Riou sera aligné dans les buts. Dans la défense à quatre, on retrouvera Mata à droite, Diomandé et Caleta-Car dans l’axe puis Tagliafico à gauche. Lepenant sera bien là en sentinelle avec Tolisso et Caqueret plus haut. Enfin, sans surprise, le trio d’attaque sera composé de Lacazette, Cherki et Barcola.

Du côté de Strasbourg, Patrick Vieira devrait partir sur un 3-5-2 comme lors de la préparation. Sels sera aux cages. Delaine et Guilbert joueront les pistons d’une charnière composée de Sylla, Nyamsi et Doucouré. Au milieu de terrain, on retrouvera ainsi Bellegarde, Prcic et Deminguet. Les trois joueurs devront épauler une attaque Gameiro et Emegha. Des compositions qui devraient nous donner du spectacle.