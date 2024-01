MU : Cristiano Ronaldo fait polémique chez les supporters

Présent aux Globe Soccer Awards ce vendredi, une cérémonie organisée chaque année à Dubaï (Émirats Arabes Unis) pour récompenser les meilleurs acteurs du football de l’année, Cristiano Ronaldo s’y est fait remarquer avec plusieurs sorties fortes. S’il n’a pas épargné la Ligue 1 au moment de la comparer avec la Saudi Pro League, qu’il juge déjà supérieure au championnat de France, le Portugais a également salué la performance de Manchester City, qui «a fait un travail incroyable la saison dernière. Félicitations pour leur saison. J’aime les voir jouer».

Une déclaration qui ne passe pas du côté des supporters de Manchester United. L’ex-star du club mancunien, passée entre 2003 et 2009, puis de retour entre 2021 et 2022, a, en effet, subi de nombreuses critiques de la part des fans des Red Devils après sa sortie. Pour rappel, son retour à Old Trafford s’est terminé sur une note très amère en 2022, après avoir été écarté du club sous Erik ten Hag, avant de critiquer le club dans une interview piquante en fin d’année.