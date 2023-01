Real-Atlético : la RFEF et la Liga apportent leur soutien à Vinicius Jr

Depuis quelques jours avant le quart de finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, l’attaquant brésilien Vinicius Jr a été la cible de plusieurs banderoles et insultes - parfois racistes - de la part des supporters colchoneros, certains ayant même pendu un poupée à son effigie à un pont de la capitale espagnole. Un acharnement qui vient répondre aux prétendues provocations de l’international auriverde de 22 ans, notamment critiqué pour sa danse avec Rodrygo au Civitas Metropolitano lors de la victoire merengue en championnat (2-1). La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) et la Liga ont d’ailleurs décidé de monter au créneau pour apporter leur soutien à l’attaquant de la Maison Blanche.

La suite après cette publicité

«Ce type de manifestations haineuses ne fait qu’encourager la violence et n’a pas sa place dans notre sport. Le football doit être vécu avec passion, mais toujours dans le respect des joueurs, des adversaires et des supporters. Il est inacceptable que ce type de vandalisme ait lieu, ce qui n’aide en rien au bon déroulement d’une aussi belle fête que le derby de Madrid», a d’ailleurs expliqué la haute instance du football ibérique dans son communiqué, avant d’être appuyée par celui de la Ligue : «nous condamnons fermement les actes de haine contre Vinicius Jr. L’intolérance et la violence n’ont pas leur place dans le football. Comme dans les occasions précédentes, #LaLiga demandera instamment l’enquête sur les faits afin de condamner les responsables, en demandant les sanctions pénales les plus sévères.»

À lire

Affaire Vinicius Jr : le communiqué du Real Madrid