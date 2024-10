OM : la première complètement manquée de Valentin Carboni

Ce vendredi soir, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait la lanterne rouge du championnat Angers. L’occasion pour la formation de Roberto De Zerbi de faire le plein de points à domicile. Le technicien italien avait aussi fait des choix forts dans son onze titulaire. De moins en moins performants dans ce rôle de numéro 10, Amine Harit laissait sa place à Valentin Carboni. Le jeune milieu argentin débutait en tant que titulaire pour la première fois de la saison sous ses nouvelles couleurs. Et forcément, il était très attendu alors qu’il est décrit comme l’une des pépites du football argentin.

La suite après cette publicité

Face à une équipe d’Angers qui n’était pas en confiance, le joueur de 19 ans a clairement loupé sa chance. Complètement effacé dans ce rôle de numéro 10, il n’a touché que très peu de ballons et n’a pas pesé dans le jeu de son équipe. Et lorsque son équipe a été réduite à 10 (juste après le rouge reçu par Angers), son repositionnement en faux numéro 9 à la place de Maupay n’a rien changé à sa prestation du soir. Effacé par moment, pas assez disponible, il a fini par être sanctionné par son coach à la mi-temps.

À lire

L’OM tire une première sonnette d’alarme !

Remplacé dès la mi-temps

Trop discret dans ce rôle, il a cédé sa place dès la mi-temps, remplacé par Jonathan Rowe qui n’a eu besoin que de 8 minutes pour s’illustrer avec un but. Sanction de De Zerbi après sa prestation ou simple choix tactique du coach italien alors que son joueur, trop seul en pointe, venait d’écoper d’un carton jaune ? L’avenir nous le dira mais le joueur prêté par l’Inter Milan (avec une OA à 36 millions en plus des 4 millions déjà payés) n’a pas marqué des points. Noté 3/10 par notre rédaction, il n’a pas non plus été épargné par la presse marseillaise. La Provence lui a aussi mis la note de 3 pointant du doigt sa discrétion.

La suite après cette publicité

«Greenwood et Carboni, loin d’être splendides», titre d’abord La Provence avant de détailler sur le cas de l’Argentin. «Il n’a pas brillé et n’a disputé qu’une mi-temps. Il n’a pas réussi à s’illustrer d’abord en tant que numéro 10 puis en faux 9 après l’exclusion de Maupay». Même son de cloche pour Le Phocéen qui donne la note de 2,5 à l’international argentin et qualifie sa prestation d’affligeante. Pas de quoi le mettre en confiance après ses débuts timides depuis son retour de blessure. Et s’il faudra logiquement du temps à l’ancien joueur de Monza pour trouver son rythme et ses sensations, il va vite devoir répondre présent car à l’OM, le temps est compté. Son coach a déjà montré qu’il devait faire bien plus lorsqu’il débute. Et sa prestation pourrait d’ailleurs faire les affaires d’Amine Harit, son concurrent direct dans ce rôle de meneur…