Commenter 1
Officiel Premier League

PL : la FA inflige des amendes à Chelsea et West Ham

Par Valentin Feuillette
1 min.
Chelsea 3-2 West Ham

La Football Association a infligé de lourdes amendes à Chelsea FC et West Ham United FC à la suite de leur confrontation houleuse lors de leur match de Premier League disputé le 31 janvier 2026. Une Commission de régulation indépendante a estimé que Chelsea n’avait pas su empêcher ses joueurs d’adopter un comportement inapproprié et/ou provocateur autour de la 95e minute, tandis que West Ham est sanctionné pour ne pas avoir maîtrisé des attitudes jugées inappropriées, provocatrices et/ou violentes au même moment.

Les deux clubs ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Après audience, la Commission a condamné Chelsea à une amende de 325 000 livres sterling et West Ham à 300 000 livres. La FA a précisé que les motivations écrites de ces décisions disciplinaires ont été publiées dans la foulée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
