Rennes : Nemanja Matic aurait quitté la France

Le divorce entre Nemanja Matic et le Stade Rennais est acté, mais encore loin d’être consommé. Sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en 2025, le milieu de terrain de 35 ans ne veut plus entendre parler du club rouge et noir. Il a d’ailleurs quitté la ville bretonne, ce qui lui a valu une réponse cinglante de ses dirigeants.

Annoncé à l’OL, Matic est encore très loin d’avoir rejoint les Gones. Le SRFC n’entend pas se laisser faire et n’exclut pas de laisser pourrir les choses. De son côté, Matic patiente. Mais pas en France. Comme cela a été annoncé par un journaliste de RMC, nous pouvons vous indiquer que l’ancien joueur de Chelsea serait actuellement à Londres. En Angleterre, il espère désormais que son contrat sera cassé.