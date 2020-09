Barça : le plan de Ronald Koeman pour Ansu Fati

À 17 ans, Ansu Fati s'impose inévitablement comme le futur du FC Barcelone. Auteur d'une bonne saison pour ses débuts dans le groupe professionnel avec 7 buts en 24 matchs de Liga, le jeune attaquant pourrait même représenter le présent et avoir un grand rôle dans le Barça de Ronald Koeman, et ce malgré la concurrence d'Ousmane Dembélé et de Francisco Trincao sur le côte gauche de l'attaque catalane.

Car le technicien néerlandais aurait un plan pour le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de la Roja (contre l'Allemagne). Selon Mundo Deportivo, il souhaiterait repositionner la pépite dans l'axe. Il serait ainsi le remplaçant prévu à Luis Suarez, dont la présence n'est plus désirée. Une marque de confiance accordée avant le mercato, mais qui pourrait évoluer en cas d'arrivées, par exemple de Lautaro Martinez ou de Memphis Depay.