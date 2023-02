Nottingham Forest-Manchester City : les compositions officielles

Trois jours après un précieux succès à l’Emirates (3-1), Manchester City se déplace sur la pelouse de Nottingham Forest pour le compte de la 24e journée de Premier League (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h). L’occasion est belle pour les Cityzens de confirmer et garder la tête du championnat, avec un match en plus par rapport aux Gunners.

Toujours privé de Stones, Guardiola privilégie de nouveau une défense à trois avec Walker, Dias et Laporte. Rodri, De Bruyne, Gundogan et Bernardo Silva forment un entrejeu dense, derrière le trio Foden-Haaland-Grealish. En face, Cooper présente une équipe en 4-5-1 avec notamment Aurier et Lodi en latéraux. Danilo, Colback et Shelvey sont alignés devant la défense. Johnson sera seul en pointe, Navas enchaînera dans le but.

À lire

Bernardo Silva délivre Manchester City contre Nottingham Forest !

Les compositions :

Nottingham Forest : Navas - Aurier, Worrall, Felipe, Lodi - Freuler, Danilo, Colback, Shelvey, Gibbs-White - Johnson

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte - Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan - Foden, Haaland, Grealish