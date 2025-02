Evan Ferguson finalement vers West Ham

En manque de temps de jeu depuis son retour de blessure, et dépassé dans la hiérarchie des attaquants à Brighton par Georgino Rutter, Joao Pedro et Danny Welbeck, Evan Ferguson devrait rejoindre West Ham en prêt pour la fin de la saison. L’attaquant irlandais va retrouver chez les Hammers son premier coach en carrière avec lequel il avait explosé au plus haut niveau, Graham Potter.

Alors qu’il était un temps ciblé par l’OM pour renforcer son attaque, Amine Gouiri a finalement été préféré. Le Bayer Leverkusen a également été à l’affut avec le départ prévu de Boniface vers l’Arabie Saoudite. Mais l’annulation de ce transfert a refermé la porte, dirigeant donc le jeune buteur de 20 ans vers un départ du côté de Londres. Cette saison, Evan Ferguson a joué 15 matches, pour seulement deux titularisations et un but toutes compétitions confondues.