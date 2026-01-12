Accord entre l’AS Roma et Aston Villa pour Donyell Malen

On réduit souvent la lutte pour le titre en Serie A à un match à trois entre l’Inter, Naples et l’AC Milan. Mais l’AS Roma est bien sur la ligne de départ, avec 39 points (mais 1 match joué en plus) soit autant que le Napoli. L’équipe entraînée par Gian Piero Gasperini a même prévu de se montrer active sur le mercato d’hiver, notamment sur le plan offensif alors que Dybala, Dovbyk et Ferguson peinent à afficher une grosse efficacité, pour des raisons diverses. Comme nous vous l’avons révélé, le club giallorosso est sur le point de trouver un accord avec l’OM pour le transfert à 25 M€ de Robinio Vaz.

Mais ce n’est pas tout. Sky Italia explique ce lundi qu’un accord de principe avec Aston Villa pour un prêt de Donyell Malen, assorti d’une option d’achat de 25 à 30 millions d’euros, a été trouvé. Il manque par contre encore l’accord du joueur, qui doit se contenter avec Aston Villa d’un rôle de joker de luxe. Recruté par Aston Villa en janvier dernier pour 25 millions d’euros après trois saisons et demie au Borussia Dortmund (39 buts et 20 passes décisives en 132 matchs), il a inscrit trois buts lors de ses six premiers mois en Angleterre et sept autres en 29 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2025-26.