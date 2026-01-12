L’OM sur le point de trouver un accord avec la Roma pour Robinio Vaz !

Ça bouge dans le sens des départs à Marseille ! Alors que la direction phocéenne cherche à alléger sa masse salariale et à faire rentrer des liquidités pour ce mercato d’hiver 2026, une porte de sortie dorée vient de s’ouvrir pour Robinio Vaz. Si la Roma avait d’abord exploré les pistes Joshua Zirkzee (Manchester United) et Giacomo Raspadori (Atlético), c’est bien sur le jeune attaquant marseillais que le club de la Louve a jeté son dévolu. Et les choses sont allées très vite puisqu’après avoir entamé des premières discussions il y a quelques jours, celles-ci se sont intensifiés entre Medhi Benatia et Frederic Massara, le directeur sportif du club romain.

Un deal autour de 25 M€ bonus compris

Selon nos informations, l’OM et l’AS Roma ne sont pas loin d’avoir un accord. Le montant de l’opération est estimé aux alentours de 25 millions d’euros, bonus compris. Une somme considérable pour un joueur de 18 ans acheté une bouchée de pain (200 000 €) à Sochaux il y a deux ans. Mais si les deux clubs ont topé, tout n’est pas encore bouclé puisqu’il reste encore quelques petits détails à régler.

La situation du joueur s’est d’ailleurs tendue ces dernières heures : Robinio Vaz a été écarté du groupe professionnel par le club phocéen, sans doute pour forcer la décision ou préserver son intégrité physique en vue du transfert. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions (mais seulement 3 titularisations) cette saison, le natif de Mantes-la-Jolie a donc de grandes chances de poursuivre sa jeune carrière du côté de la Serie A.

Déjà l’un des gros coups de ce mercato d’hiver en Ligue 1 !

Sportivement, le départ de Vaz semble désormais inéluctable. Si Roberto De Zerbi avait un temps ouvert la porte à une association avec les cadres — « Robinio et Aubameyang peuvent évoluer avec Paixão à gauche et Greenwood à droite », expliquait-il récemment —, la réalité du terrain a repris le dessus. Barré par la concurrence d’Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang, Vaz, qui s’est vu proposer une prolongation de contrat récemment par le club phocéen (850 K€ brut par an), n’est plus une priorité pour le coach italien. L’opportunité romaine, chez l’actuel 4ème de Serie A dirigé par Gian Piero Gasperini, ressemble à la sortie idéale pour toutes les parties. Reste au joueur à valider son billet pour l’Italie pour ce qui s’annonce déjà comme l’un des gros deals de ce mercato d’hiver en Ligue 1.