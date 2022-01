FC Barcelone : Joan Laporta instaure un étonnant salary cap

La suite après cette publicité

C'est peut-être une première pour une grosse écurie européenne. Si la masse salariale totale des clubs espagnols - avec le Barça en tête de liste - est déjà contrôlée de très près par le fair-play financier de la Liga, voici que Joan Laporta souhaite mettre en place une solution en interne, afin d'éviter les débordements et les gros contrats signés ces dernières années, qui ont en partie mené le club à la situation financière intenable dans laquelle il baigne aujourd'hui.

Ainsi, le patron de la formation catalane a pris une grosse décision selon Sport : il y aura un plafond salarial de 10 millions d'euros net par an. Aucune recrue ne pourra être signée avec un salaire supérieur, même si, le média indique qu'il sera possible d'inclure certains bonus et variables pour attirer des stars, comme Erling Haaland par exemple. Mais concernant le salaire pur, il n'y aura aucune exception.

Beaucoup de joueurs de l'équipe n'auraient pas pu être recrutés !

Une décision qui risque fortement de limiter les Barcelonais sur le mercato, mais qui se veut bénéfique pour le club sur le moyen-long terme, du moins aux yeux de la direction. Aujourd'hui, ils sont pourtant plusieurs à toucher ce salaire, avec Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, prêtés actuellement, et respectivement à 21 et 12 millions d'euros net.

Des joueurs comme Sergio Busquets, Jordi Alba et Ousmane Dembélé sont au-dessus de ces 10 millions, tout comme Gerard Piqué l'était avant d'accepter de baisser son salaire. Autant dire que la marge de manœuvre du Barça va être limitée et bien inférieure à ce que pourront offrir les autres gros clubs européens pour les meilleurs joueurs de la planète.