La masterclass d’Ousmane Dembélé choque l’Europe, Hansi Flick a pris une énorme décision

La performance d’Ousmane Dembélé a bluffé tout le monde

Il y en a un qui a passé une semaine de roi, c’est Ousmane Dembélé. Carton plein titre L’Équipe pour évoquer la semaine la plus prolifique de la carrière de l’attaquant du PSG, auteur d’un deuxième triplé en trois jours hier après-midi à Brest. D’ailleurs, c’est le premier joueur de l’histoire du club de la capitale à réaliser deux triplés en deux matchs consécutifs. Le PSG l’a emporté 5-2 contre son futur adversaire en barrages de Ligue des Champions et il peut remercier son as des astres. 3 buts de plus au compteur, le statut de meilleur buteur de Ligue 1 et une invitation à jouer au Loto Foot de la part de Luis Enrique qui lui-même est surpris par l’efficacité de son joueur. Plus globalement, même à l’étranger, la semaine d’Ousmane Dembélé a choqué tout le monde, l’ancien du Barça fait parler au Portugal dans Record et évidemment dans la presse catalane où Sport précise que tout est plus facile avec un Dembouz dans son équipe. Ce n’est pas Enrique qui dira le contraire.

Hansi Flick a tranché pour son gardien

Sport parle ce dimanche de la question très épineuse du gardien de but. Hansi Flick ne change pas de cap et va confirmer Wojciech Szczęsny à son poste, même si le Polonais sort de trois prestations en dents de scie, il restera dans les buts contre Alaves. Un choix fort puisque Inaki Pena a toujours été au niveau, maintenant, il va falloir qu’il s’accroche pour retrouver son poste de titulaire. On rappelle qu’avec la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, le Barça a décidé de recruter Szcezsny qui avait pourtant pris sa retraite. Et malgré des débuts délicats, le portier polonais a su inverser la tendance et gagner sa place. Reste à savoir pour combien de temps…

L’OM veut rebondir contre son rival lyonnais

L’OM mise sur l’Olympico pour repartir de l’avant après avoir enchaîné trois matchs sans victoire. Un succès et les Olympiens pourrait retrouver l’Olympe comme l’explique le quotidien local La Provence, mais surtout reprendre trois longueurs d’avance sur l’AS Monaco, vainqueur d’Auxerre samedi soir. Les Marseillais ont plus de mal ces derniers temps, notamment offensivement où Neal Maupay n’a pas tenté le moindre tir depuis quatre matchs. Justement ce soir, on devrait voir Amine Gouiri faire ses premiers pas avec l’OM, le Lyonnais de naissance et de formation va jouer contre son club formateur pour sa grande première avec Marseille. Un match forcément spécial, mais encore plus motivant pour le nouveau 9 de l’OM.