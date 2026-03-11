Commission de discipline : Mathieu Louis-Jean lourdement sanctionné après l’Olympico

Comme chaque mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se réunit pour statuer sur les incidents du week-end, mais aussi certains arrivés plus tôt. C’est le cas du directeur technique de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Louis-Jean exclu lors de l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et les Rhodaniens. Il est aussi suspendu de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour deux matches ainsi que deux matches avec sursis.

Outre cela, certains joueurs seront absents le week-end du 20 au 22 mars pour une accumulation de cartons jaunes. C’est le cas du Parisien Achraf Hakimi contre Nice ou du Lyonnais Tyler Morton face à Monaco. Les Brestois Ludovic Ajorque et Brendan Chardonnet manqueront un match face à Auxerre. Le Havrais Yanis Zouaoui sera absent contre le Paris FC.

Le compte rendu de la commission de discipline

DOSSIER EN INSTRUCTION

24e journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy-Lorraine – Grenoble Foot 38 du vendredi 20 février 2026.

Comportement des supporters de l’AS Nancy-Lorraine : incidents avant la rencontre, usage d’engins pyrotechniques entraînant deux interruptions de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et prononcé à titre conservatoire un huis clos total du Stade Marcel Picot.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Deux matchs à huis clos total du stade Marcel Picot dont un déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire.

La sanction prend effet immédiatement.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 mars 2026.

Ludovic AJORQUE (Stade Brestois 29)

Brendan CHARDONNET (Stade Brestois 29)

Achraf HAKIMI (Paris Saint-Germain)

Tyler MORTON (Olympique Lyonnais)

Yanis ZOUAOUI (Havre AC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Skelly ALVERO (Amiens SC)

Nicolas SAINT-RUF (AS Nancy-Lorraine)

Un match de suspension ferme

Everson JUNIOR (Montpellier Hérault SC)

26e journée de Ligue 2 BKT : Rodez Aveyron Football – Grenoble Foot 38 du vendredi 6 mars 2026.

Exclusion de Pierre-Olivier MURAT, Président du Rodez Aveyron Football.

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 mars 2026.

Amine EL FARISSI (US Boulogne)

Mathis MAGNIN (Rodez Aveyron Football)

Nelson SISSOKO (EA Guingamp)

INCIDENTS

LIGUE 1 MCDONALD’S

24e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du dimanche 1er mars 2026.

Comportement de Mathieu LOUIS-JEAN, Directeur technique de l’Olympique Lyonnais.

Deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 mars 2026 à 00h00.

24e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – RC Lens du vendredi 27 février 2026.

Comportement de Julien MARIET, Team Manager du RC Lens.

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 mars 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

24e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Lorient – AJ Auxerre du dimanche 1er mars 2026.

Comportement des supporters du FC Lorient : usage d’engins pyrotechniques, expressions orales constatées et banderoles.

Fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Sud du Stade du Moustoir.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 mars 2026 à 00h00.

LIGUE 2 BKT

24e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – Stade Lavallois MFC du samedi 21 février 2026.

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et expressions orales.

Fermeture d’un match ferme de la tribune Snella du Stade Geoffroy-Guichard pour le prochain match à domicile.

Fermeture partielle d’un match ferme par révocation du sursis de la tribune Snella du Stade Geoffroy-Guichard pour le match suivant à domicile.

La sanction prend effet immédiatement.