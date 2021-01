Bundesliga : Cologne punit Schalke

Pour cette 17ème journée de Bundesliga, c’était un Schalke 04 encore malade qui recevait un Cologne tout aussi malade et qui pointait à la seizième place de Bundesliga. Dans un match ouvert où Schalke aurait pu plusieurs fois prendre l’avantage, c'est finalement Cologne qui a puni son concurrent direct au maintien. En première mi-temps, Schalke fébrile défensivement, concédait l’ouverture du score. Rafael Czichos reprenait un ballon mal dégagé par la défense des locaux (1-0, 31e) pour son premier but cette saison. En seconde période, bien emmené par un Amine Harit en jambed, Schlake égalisait.

C’est le jeune Matthew Hoppe qui trompait Timo Horn et inscrivait surtout son cinquième but en trois matches (1-1, 57e). Les Mineurs manquaient plusieurs fois de marquer mais faisaient preuve de trop de maladresse devant le but. Et comme bien souvent dans ces cas-là, Schalke était puni. En toute fin de match, c'est Thielmann, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui battait Farhmann (1-2, 90e) . Cette défaite, la douzième de la saison, n’arrange pas les affaires de Schalke qui avait besoin de point dans la course au maintien, surtout avant de recevoir le Bayern Munich, ce dimanche.

