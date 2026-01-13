PSG : le beau message de Mamadou Sakho aux supporters

Présent au Parc des Princes pour le 16e de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, Mamadou Sakho a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Dans une déclaration empreinte d’émotion, l’ancien défenseur a tenu à remercier les supporters et le club pour leur soutien tout au long de son parcours. « Le Paris Saint-Germain est devenu une famille unie, non pas par l’aspect financier, mais par les efforts collectifs et le talent de chacun », a-t-il expliqué. Il a également rappelé les critiques qui ont accompagné les premières étapes de la nouvelle ère du club, avant de saluer la philosophie de Luis Enrique et la confiance du président : « Enrique avait un plan, il a été soutenu par le club et le président qui lui a donné les clés. Il a su transmettre sa philosophie de jeu à ce club qui le mérite tant. Aujourd’hui, Paris brille en France et en Europe. »

Sakho a également partagé un message personnel, mêlant fierté, humilité et transmission : « Les joueurs passent, mais l’histoire reste. Que les gens le veuillent ou non, j’ai marqué mon temps au PSG en toute humilité. Je suis fier de ce que j’ai accompli, sans aucun regret, et les supporters savent que je me suis toujours battu pour ce maillot, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Aujourd’hui, je retourne dans mon jardin avec ma famille et j’espère, pourquoi pas, qu’un futur Sakho aimera le football. Mais je ne force rien, il fera ce qu’il veut, et je serai là pour le soutenir. »