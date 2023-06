EdF : Ibrahima Konaté balance sur le cas Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La saison n’est pas encore terminée pour les internationaux. Après un exercice 2022-2023 particulièrement éprouvant pour les organismes des joueurs, les éliminatoires de l’Euro 2024 se profilent alors que l’équipe de France doit affronter Gibraltar ce vendredi à Faro au Portugal (20h45 heure française) et la Grèce trois jours plus tard au Stade de France (20h45). Présent en conférence de presse, Ibrahima Konaté s’est longuement exprimé sur le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Le défenseur de Liverpool est notamment revenu sur les dernières informations qui ont filtré dans les médias. «Après c’est vous qui parlez de lui. Lui il fait rien. C’est vous qui parlez de lui et lui il répond. C’est clair qu’un joueur comme ça qui fait parler de lui, c’est assez exceptionnel. Il faut voir le joueur aussi, ce qu’il fait, ce qu’il produit et si c’est ça qui se passe c’est qu’il le mérite aussi un petit peu. Après c’est les journalistes, c’est lui. Tout le monde parle. Ca fait le buzz. Ca fait la une mais nous on ne maîtrise pas ça», a lancé le joueur de 24 ans.

Interrogé sur un possible changement dans le comportement de Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté a confirmé, comme ses coéquipiers avant lui, que l’attaquant parisien était toujours le même malgré les nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet. «Non il n’a pas changé, c’est toujours le même comme vous l’avez vu hier sur le terrain. Il est pareil en dehors, joyeux. Il taquine les gens comme d’habitude. En vrai de vrai, je ne vois pas de changements dans son comportement», a tenu à tempérer le défenseur central des Reds avant de conclure sur son nouveau statut de capitaine : «on ne va jamais oublier ce que Hugo Lloris a fait pour l’équipe de France. C’était un capitaine exceptionnel maintenant Mbappé prend le relais. On ne peut pas le comparer aujourd’hui à Hugo. Il a plus de 100 sélections, il a été capitaine à de nombreuses reprises alors que Mbappé il vient de commencer. Il faut lui donner un peu de temps mais vu comment il a commencé et comment il est avec le groupe, il n’y a rien à dire et je suis sur que ça va être un très bon capitaine pour la nation». Le groupe vit bien !

