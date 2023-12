Lorient : Aiyegyn Tosin dénonce des insultes racistes reçues sur les réseaux sociaux

Arrivé ce été en provenance du FC Zürich contre 4 M€, l’attaquant international béninois Aiyegun Tosina déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises en 7 rencontres disputées en Ligue 1 (5 titularisations), et ce dans un contexte Merlu compliqué, avec une place de barragiste après 15 journées. Néanmoins, le Guépard aux 10 sélections (3 buts) n’a pas été épargné par un véritable fléau qui refait parfois surface dans le monde du ballon rond : le racisme. En effet, le natif de Lagos s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France pour dénoncer des injures discriminatoires reçues sur ses réseaux sociaux, le visant lui mais également sa fille de 7 ans. «Je n’ai jamais été victime d’insultes racistes sur le terrain, uniquement par messages. Et ce n’est pas la première fois que j’en reçois, j’en ai plus d’une fois par semaine. Le racisme n’a pas commencé avec moi. Il existe depuis longtemps. Mais ça ne me fait rien. Parce qu’on a beau faire des interviews ou des communiqués de presse, ça ne change rien. Ce sera toujours pareil.»

«Pour moi, cela ne sert à rien (de lancer une procédure, ndlr). Si j’ai publié ce message, c’est parce qu’il touche ma fille. Mais à ceux qui m’insultent, je ne veux rien leur dire. Le mieux à faire, c’est l’ignorance.» Le club breton a également tenu à réagir via un communiqué, défendant son attaquant de 25 ans. «Le club tient à apporter son soutien à Aiyegun et dénonce avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux. Actif depuis de nombreuses années, notamment à travers ses actions citoyennes auprès des différents publics, le FC Lorient continuera à s’engager et poursuivra ses efforts dans la lutte contre le racisme et toutes formes de discrimination».