LOSC : ça chauffe pour Kevin Mercier à Bologne

En fin de contrat aspirant au LOSC en juin prochain, Kevin Mercier n'ira pas au bout de son contrat. Ce défenseur central international tricolore U18, qui a disputé 6 matches en tant que titulaire en Youth League avec le LOSC, est sur le point, sauf incroyable retournement de situation, de signer en Italie.

Ce défenseur rapide, agressif et doté d'un leadership naturel était préssenti du côté de l'Atalanta et de l'AC Milan mais c'est bel et bien à Bologne qu'il pourrait s'engager. Il s'agi d'un contrat de trois ans plus deux en option. De son côté, le club nordiste, qui peine à faire faire confiance à ses jeunes, va récupérer les indemnités de formation si l'opération va à son terme. Cette journée s'annonce décisive pour le jeune international tricolore...