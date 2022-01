L'Atalanta veut chiper Kevin Mercier au LOSC !

Tout le monde a pu s'en rendre compte. Il est difficile pour un jeune du LOSC d'intégrer l'équipe première depuis plusieurs saisons. Cette année encore, plusieurs grands talents du centre de formation s'interrogent sur la suite à donner à leur carrière d'autant qu'ils n'ont toujours pas reçu la moindre nouvelle de la direction lilloise. C'est typiquement le cas du grand espoir Kevin Mercier (17 ans).

Ce défenseur central international tricolore U18, qui a disputé 6 matches en tant que titulaire en Youth League avec le LOSC, est en fin de contrat aspirant en juin prochain. Chaque jour qui passe rapproche ce défenseur rapide, agressif et doté d'un leadership naturel, de la sortie. Une aubaine pour certains clubs étrangers qui sont séduits par le profil du joueur. À commencer par l'Atalanta Bergame qui est plus que chaud sur Kevin Mercier. Mais l'actuel 4e de Serie A devra faire face à la concurrence de l'AC Milan et de Fribourg, qui sont également sur le coup.