FC Barcelone : Lionel Messi a encore mis tout le monde d'accord

« Jouer face à Messi, c'est quelque chose de très compliqué ». Après la rencontre qui a opposé le Barça au Napoli samedi soir (3-1), l'entraîneur de l'écurie italienne Gennaro Gattuso résumait très bien ce qu'avaient dû sentir ses troupes tout au long de la partie. Contre les Partenopei, l'Argentin a réalisé une nouvelle prestation XXL, avec un but sur lequel il a mystifié plusieurs défenseurs et un penalty provoqué, entre autres, en plus de nombreuses actions de grande classe.

Forcément, la presse catalane est, une fois encore, unanime à son sujet, et les éloges pleuvent. « Messi conduit le Barça à Lisbonne », titre Mundo Deportivo sur sa une du jour. L'autre gros quotidien catalan, Sport, affiche également le numéro sur sa une et évoque un « Messi exceptionnel ». Il a reçu un 9/10 dans les notes du match du média, la meilleure de la rencontre à égalité avec Frenkie de Jong. « Un récital de buts, de dribbles et d'actions dont lui seul a le secret », résume la publication catalane.

Une nouvelle victime à son actif

Il compte désormais 116 buts inscrits dans la plus grande des compétitions européennes. Grâce à sa réalisation de samedi, l'Argentin a d'ailleurs désormais marqué contre 35 équipes différentes en Ligue des Champions. Un record, et La Pulga a désormais deux victimes de plus que Cristiano Ronaldo, deuxième du classement. Autre statistique intéressante : le Barça n'a jamais perdu d'éliminatoire européenne lorsque Messi a marqué au retour.

Mais surtout, le natif de Rosario semblait transformé hier, comme s'il était plus motivé que jamais. On l'a senti plus véhément, et plus impliqué sur les tâches défensives notamment. Comme s'il savait que seule une victoire finale en Ligue des Champions pourrait sauver la saison médiocre de son équipe, et donc, en quelque sorte, lui permettre d'avoir un meilleur bilan sur le plan individuel. Et malgré cette gêne suite à ce coup de pied involontaire de Koulibaly qui l'a fait boiter en deuxième période, il sera bien de la partie pour affronter le Bayern vendredi prochain. Les retrouvailles...