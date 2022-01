Real Madrid : Eden Hazard a (encore) touché le fond

La suite après cette publicité

Hier soir, le Real Madrid a disposé de la modeste équipe d’Alcoyano en 16e de finale de la Coupe du Roi. Mais la victoire 3 buts à 1 des Merengues n’a convaincu personne. « Plus de la chance que du football », a d’ailleurs titré AS sur sa Une du jour. Pourquoi un tel courroux alors qu’il ne s’agit pas du premier match de coupe nationale moyen d’un grand d’Europe ?

Concrètement, la presse espagnole s’inquiète du niveau affiché par les remplaçants de la Casa Blanca. Car hier, Carlo Ancelotti avait choisi d’aligner plusieurs seconds couteaux tels que Marcelo, Eduardo Camavinga, Mariano Diaz ou encore Eden Hazard. Et encore une fois, le Belge a pris cher. C’est d’ailleurs un éternellement recommencement le concernant.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 contre 100 M€ (officiellement, 160 M€ officieusement), Hazard n’a toujours pas justifié l’investissement consenti par les Merengues. Devenu simple remplaçant, l’ancien pensionnaire de Chelsea avait une belle occasion de retrouver de bonnes sensations face à cette équipe de troisième division. Raté. Transparent, celui dont la feuille de route (0 but, 2 passes décisives, toutes compétitions confondues) donne le vertige est encore passé à côté de son sujet.

La presse tombe sur Hazard

A l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti ne l’a pas accablé pour autant. « Les joueurs de son calibre souffrent dans ce genre de match. Il doit avoir plus de confiance en lui dans les un contre un, dans le dribble, le tir parce qu'il la qualité pour le faire. » La presse, elle, ne l’a pas raté. « Un autre train qui échappe au Belge, Madrid avait besoin de lui à Alcoy et il est passé sans douleur ni gloire. Il ne perd pas de balles et prolonge les actions, mais son influence sur le jeu d'attaque des Merengues est minime. Il ne donne pas non plus de passes dangereuses dans la zone de vérité et ne s’essaie pas au tir. Il peut être considéré comme passeur décisif sur le 1-2 d'Asensio, même si ce serait un titre trop généreux pour une simple passe horizontale », écrit AS.

« Un match où il a joué à son poste favori, à la recherche, pour la énième fois, de sa meilleure version. On dirait qu’il ose un peu plus mais il est évident qu’il a de sérieux problèmes pour déborder. Il était libre de ses mouvements, mais il est à très loin de celui qu’il a été », indique Marca. Enfin, Sport y est allé de son édition avec le titre suivant : « Hazard est-il la pire recrue de l’histoire de la Liga ? » Le journal catalan rappelle que le championnat espagnol a connu d’autres flops recrutés à prix d’or, notamment par le Barça (Philippe Coutinho, Antoine Griezmann), mais le média se pose la question car ni Coutinho, ni Griezmann ont affiché les statistiques pitoyables d’Hazard au Real Madrid (5 buts, 10 assists en 59 matches, toutes compétitions confondues).