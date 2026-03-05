PSG : Luis Enrique demande à ses joueurs de ne pas penser au Mondial 2026

À l’heure où les clubs entrent dans le money time de la saison 2025-2026, les joueurs espèrent ne pas se blesser gravement à quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. En France, c’est le cas de Kylian Mbappé, dont le genou suscite de l’inquiétude. Interrogé sur la gestion des joueurs avant une telle compétition, Luis Enrique a clairement fait savoir qu’empêcher des blessures avant un Mondial n’était pas sa priorité.

« Un peu de repos pour qu’ils arrivent frais pour jouer le Mondial (rires) ? Il ne faut faire aucune déclaration sur ça, ils sont professionnels. Je suis content à chaque fois que c’est une saison de Coupe du monde, mais il faut être centré sur le club et ce qui est important pour nous. À l’avenir, on souhaite aux joueurs une très bonne Coupe du monde, mais en ce moment, l’important c’est le club », a-t-il déclaré à la veille de la réception de Monaco.