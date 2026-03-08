L1 : l’OL accroche le Paris FC sur le gong

En clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueillait le Paris FC. Quatrièmes au coup d’envoi, les Rhodaniens se devaient de l’emporter pour repasser devant l’OM, tombeur de Toulouse plus tôt dans le week-end. De son côté, le club francilien avait une belle opportunité de marquer les esprits dans la course au maintien. Pour ce match, Paulo Fonseca optait pour un 4-3-1-2 avec Merah en soutien du duo Karabec-Himbert.

En face, Antoine Kombouaré, privé de Kebbal, Otavio et De Smet (suspendus), alignait, lui, un 4-3-3 où Ikoné et Simon entouraient Krasso. Dans cette affiche du dimanche soir, les Lyonnais prenaient rapidement le contrôle des opérations, mais butaient sur une défense francilienne bien regroupée. Et les débats allaient progressivement tourner à l’ennui… L’OL cherchait la faille, Merah se signalait en vain (23e), le Paris FC résistait et les deux formations rentraient logiquement dos à dos à la pause.

L’OL miraculé

Après un premier acte totalement insipide (1 seul tir cadré en 45 minutes), les débats s’enflammaient au retour des vestiaires. Bien servi par Ikoné dans l’intervalle, Krasso se présentait seul devant Greif mais envoyait sa frappe à côté (48e). Plus tranchant, le PFC poussait encore et se signalait à nouveau, mais Simon tombait sur un Greif impérial (53e). Peu avant l’heure de jeu, Yaremchuk et Tolisso faisaient leur apparition, mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère.

Les visiteurs continuaient de pousser. Et ce qui devait arriver arriva. Après une lourde frappe de Matondo, Munetsi, opportuniste, profitait du ballon relâché de Greif pour ouvrir le score. Si le but était dans un premier temps refusé, la VAR validait finalement la réalisation du milieu de terrain de 29 ans (0-1, 62e). Dans la dernière demi-heure, Fonseca lançait Endrick et Nartey, mais rien n’y faisait. Le Paris FC manquait même le break sur une tête de Koleosho qui heurtait la barre (90+2e).

Alors que l’OL se dirigeait vers une troisième défaite d’affilée en championnat, Alimani Gory allait finalement commettre l’irréparable en touchant le ballon de la main dans sa propre surface. Après consultation des images, l’arbitre du soir accordait un penalty et Tolisso ne se faisait pas prier pour égaliser au bout du temps additionnel (1-1, 90+6e) et offrir le point du match nul aux siens. Score final : 1-1. Au classement, l’OL réalise malgré tout la mauvaise opération et reste 4e. Le PFC est 13e.