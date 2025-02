Le RC Lens sur Cengiz Ünder

A quelques heures de la fin du mercato d’hiver, le RC Lens est toujours à la recherche d’une opportunité pour renforcer son attaque. Si de nombreuses pistes ont été creusées ces derniers jours à l’image de Kamaldeen Sulemana (Southampton), le club artésien, qui est désormais plutôt tranquille aussi bien sportivement que financièrement, continue de prospecter sur le marché en quête d’un ailier supplémentaire.

Selon nos informations, la formation nordiste, qui vient d’annoncer le départ de Kevin Danso et qui s’apprête à officialiser l’arrivée du grand espoir bosnien Nidal Celik, réfléchit à boucler l’opération Cengiz Ünder. L’ailier international turc de 27 ans, passé par la Roma mais aussi par l’OM (15 buts et 7 passes décisives en 69 matches de L1), est en difficulté au Fenerbahce où il ne joue quasiment pas (8 apparitions pour 162 minutes de temps de jeu, dont 9 minutes face à l’OL en Ligue Europa il y a 10 jours). Le club stambouliote a ouvert la porte à un départ et ne devrait pas être gourmand. Reste à savoir si Lens réussir à boucler l’opération d’ici lundi soir…