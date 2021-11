AC Milan : Stefano Pioli annonce le retour de blessure de Mike Maignan

D'abord absent des terrains pour une dizaine de semaines, le gardien de but français de l'AC Milan Mike Maignan avait vu sa rééducation prendre plus de temps que prévu. Finalement, son entraîneur Stefano Pioli a annoncé son retour face à Sassuolo ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 14e journée de Serie A. Le technicien italien a même annoncé qu'il serait directement titulaire, pour son premier match depuis le 3 octobre dernier et une victoire sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (3-2).

«Il va bien, il a commencé à travailler avec l'équipe samedi. Il est prêt, il a beaucoup accéléré car il a une grande mentalité. Il jouera demain. Tatarusanu a fait du bon travail et je suis content de lui mais Mike est de retour à partir de demain. Tomori s'améliore mais il n'est pas prêt pour demain, il devrait être appelé pour mercredi prochain», a-t-il déclaré en conférence de presse. Une bonne nouvelle pour les Rossoneri, qui avaient recruté l'ancien Romain Antonio Mirante pour combler son absence sur blessure, et qui n'a toujours pas disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs.