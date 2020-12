Arsenal : l'Atlético espère obtenir le prêt de Maitland-Niles cet hiver

Annoncé dans le viseur de plusieurs formations de Premier League au cours du dernier mercato, le polyvalent Ainsley Maitland-Niles avait finalement fait le choix de ne pas quitter le navire londonien. Estimé à 28 M€ par les pensionnaires de l’Emirates Stadium, le natif de Londres est à ce jour assigné à un rôle de titulaire dans l’effectif de Mikel Arteta.

La suite après cette publicité

Utilisé à 17 reprises toutes compétitions confondues, le latéral droit des Three Lions serait selon les informations du Telegraph dans le viseur d’une formation des plus prestigieuses. En effet, l’Atlético de Madrid tenterait actuellement de se faire prêter le joueur de 23 ans pour les six prochains mois. Des spéculations qui ne devraient pas tomber dans l’oreille d’un sourd tant cette opportunité semble inespérée au vu de la situation actuelle des Gunners en championnat.