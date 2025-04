Liga : Villarreal réalise une grosse opération face au Betis

C’était un match essentiel dans la course à l’Europe qui se disputait ce dimanche entre le Betis et Villarreal. Et au stade Benito-Villamarín, c’est bien le Sous-Marin jaune qui a réalisé la bonne opération. La partie avait pourtant mal débuté pour l’équipe de Marcelino, puisque Aitor Ruibal inscrivait un magnifique but pour ouvrir le score pour les locaux en tout début de partie (3e). Mais les Groguets ne se laissaient pas abattre, et revenaient à hauteur de leurs rivaux par l’intermédiaire de Thierno Barry, buteur après une partie de billard dans la surface adverse (26e). Les deux écuries rentraient au vestiaire sur le score de 1-1, après que les Sévillans aient vu Diego Llorente céder sa place sur blessure juste avant la pause, visiblement victime d’un claquage à la cuisse.

La seconde période démarrait sur les chapeaux de roues pour les visiteurs. Ayoze Pérez remportait son face à face avec Adrián, servi grâce à une ouverture lumineuse de son capitaine Dani Parejo (48e). Les verdiblancos poussaient pour égaliser, et pensaient bénéficier d’un penalty pour une faute sur Lo Celso, entré en jeu, mais après intervention de la VAR, l’arbitre revenait sur sa décision initiale. Isco avait ensuite le ballon du deux partout au bout du pied, mais, seul face à Luiz Júnior, l’ancien madrilène tirait à côté (73e). Score final, 2-1 pour Villarreal, qui prend trois points d’avance sur son adversaire du jour et grimpe à la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa. Les pensionnaires de la Cerámica se retrouvent à autant d’unités de l’Athletic Bilbao, 4e, qui jouera à 21h contre le Rayo Vallecano, mais comptent un match de retard sur les Basques. De son côté, le Betis est 6e.