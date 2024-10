Harry Kane et Kylian Mbappé se partagent le trophée Gerd Müller 2024 !

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a lieu ce lundi soir au Théâtre du Châtelet. Si le précieux Graal sera donné en fin de soirée, il y a bien d’autres distinctions prévues au programme dans ce gala historique annuel organisé à Paris. Parmi ces trophées additionnels, le trophée Gerd Müller 2024 récompense ainsi le meilleur buteur de la saison écoulée, en club et en sélection. L’année dernière, l’attaquant norvégien, Erling Haaland, avait reçu ce précieux trophée après une saison marquée par un total de 56 buts avec Manchester City et la Norvège. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une récompense subjective et qu’elle est décernée au joueur ayant marqué le plus de buts, il n’existe pas de liste de nominés pour le trophée Gerd Muller.

Cette année, petite particularité, l’attaquant anglais Harry Kane et l’attaquant français Kylian Mbappé ont un nombre égal de 52 buts au total sur la saison. Les deux joueurs ont terminé la saison avec 52 buts, chacun ayant marqué 44 buts en club et huit autres en équipe nationale. Kane avait devancé son homologue français pour remporter le Soulier d’or européen 2023/24 en tant que meilleur buteur de championnat européen. Lorsque les deux joueurs sont à égalité de buts à la fin des grands championnats nationaux, la méthode la plus courante pour départager les deux équipes est le nombre de passes décisives. Mais pas cette année car si Mbappé compte 19 passes décisives contre 13 pour Kane, le trophée Gerd Müller 2024 a finalement été attribué aux deux hommes.