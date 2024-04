PSG - Barça : le sauvetage miraculeux de Nuno Mendes sur sa ligne

Le Paris Saint-Germain affronte actuellement le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après un début de match plutôt maîtrisé de la part des Franciliens, les Blaugranas ont repris le dessus.

Et à la 20e minute, les Culers ont bien failli prendre l’avantage après une sortie très hasardeuse de Donnarumma sur un corner repris de la tête par Lewandowski. Heureusement pour les Rouge et bleu, Mendes veillait au grain et a sauvé les siens sur sa ligne.