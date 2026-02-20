PSG : Lucas Beraldo va prolonger !

Cela fait près d’un mois que Lucas Beraldo n’a pas joué avec le PSG. En 2026, il n’a disputé que deux rencontres, toutes comme titulaire, en Coupe de France lors de l’élimination face au Paris FC et contre l’AJ Auxerre en championnat. Mais le Brésilien garde la cote à Paris, en témoigne l’information publiée par L’Equipe ce vendredi.

Déjà lié jusqu’en 2028, le défenseur brésilien, âgé de 22 ans, va prolonger son bail avec le club de la capitale. Presque un retournement de situation, alors que plusieurs rumeurs avaient précédemment fait état d’une envie de départ de la part de l’international auriverde, frustré par son temps de jeu.