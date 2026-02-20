Menu Rechercher
Commenter 37
Ligue 1

PSG : Lucas Beraldo va prolonger !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lucas Beraldo célèbre un but avec le PSG @Maxppp

Cela fait près d’un mois que Lucas Beraldo n’a pas joué avec le PSG. En 2026, il n’a disputé que deux rencontres, toutes comme titulaire, en Coupe de France lors de l’élimination face au Paris FC et contre l’AJ Auxerre en championnat. Mais le Brésilien garde la cote à Paris, en témoigne l’information publiée par L’Equipe ce vendredi.

La suite après cette publicité

Déjà lié jusqu’en 2028, le défenseur brésilien, âgé de 22 ans, va prolonger son bail avec le club de la capitale. Presque un retournement de situation, alors que plusieurs rumeurs avaient précédemment fait état d’une envie de départ de la part de l’international auriverde, frustré par son temps de jeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lucas Beraldo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Beraldo Lucas Beraldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier