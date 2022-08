La réponse cash d'Erik ten Hag au PSG pour Marcus Rashford

La suite après cette publicité

C'est la nouvelle qui a enflammé le marché des transferts ces dernières heures. À la recherche d'un attaquant depuis le début du mercato, et encore plus depuis la vente d'Arnaud Kalimuendo à Rennes, le PSG a ciblé Marcus Rashford. L'international anglais de Manchester United est apprécié de la direction parisienne qui cherche un attaquant capable de jouer dans l'axe et sur un côté. Et cet intérêt est réciproque.

Comme nous vous le révélions ce jeudi, Marcus Rashford, qui est lié à United jusqu'en 2024, est d'accord pour rejoindre le PSG, et il l'a déjà fait savoir. Un atout de taille pour le PSG qui devait maintenant convaincre Manchester United de lâcher son joueur qui a débuté en tant que titulaire lors de la première journée de Premier League. La tâche s'annonçait donc difficile. Et ça se confirme.

«Il va rester à Manchester United»

Ce vendredi, lors de la conférence de presse d'Erik ten Hag avant la rencontre entre Manchester United et Brentford, le cas Marcus Rashford a logiquement été évoqué. Le technicien néerlandais a été questionné sur l'intérêt du PSG et sur la situation du joueur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été très clair. Marcus Rashford ne partira pas cet été. «Il est très important et vous l'avez vu depuis le premier jour où je suis arrivé. Je suis très content de lui. Je ne veux pas le perdre. Bien sûr qu'il fait partie de nos plans. Alors il va rester à Manchester United», a-t-il lancé sereinement.

Une manière aussi de montrer qu'il ne compte pas perdre encore un atout offensif alors que justement il attend des recrues dans ce secteur depuis le début du mercato. Car dès son arrivée, Erik ten Hag avait annoncé attendre d'autres recrues pour venir renforcer son secteur offensif et épauler Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo notamment. Et face aux difficultés du club sur le mercato, difficile de voir l'ancien coach de l'Ajax accepter de perdre un autre atout offensif.