OL-Nice : le syndicat des arbitres vole au secours de Clément Turpin

Hier, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice comptant pour la 22e journée de Ligue 1 a fait couler beaucoup d’encre. Si celle-ci a débouché sur une victoire étriquée du club rhodanien, elle a laissé un goût amer dans la bouche des Aiglons. Loin d’avoir apprécié l’arbitrage de Clément Turpin, le Gym est monté au créneau à l’image des propos de son président, Jean-Pierre Rivière. «C’est une personne arrogante. Il est intouchable mais là, ça s’accumule. Monsieur Turpin est peut-être notre meilleur arbitre et peut-être qu’on n’ose pas contester ses décisions mais la VAR est là pour ça… Quand vous voyez que vous ne pouvez pas parler à un arbitre en fin de match, c’est grave. On est des acteurs du jeu, on a le droit de parler, de s’expliquer. J’aimerais bien qu’il vienne nous expliquer ce qu’il s’est passé ce soir. On a rien dit sur le match de Monaco, ce soir on se fait plomber», a déclaré le dirigeant niçois au micro de Prime Video.

Estimant que le patron du club azuréen avait dépassé les bornes, le Syndicat des Arbitres de Football d’Elite (SAFE) est sorti du bois pour défendre corps et âme Clément Turpin. «Le SAFE ne peut regretter les attaques ad hominem à l’encontre d’un collègue. Autant, il apparaît tout à fait normal qu’un président de Club puisse livrer son opinion sur la performance d’un arbitre, autant il est tout simplement inadmissible qu’il s’en prenne à l’homme», a indiqué le SAFE via un communiqué officiel avant de poursuivre : «Non les arbitres ne sont pas arrogants, et la discussion apaisée qui a eu lieu après le match hier soir l’a une fois encore démontré. Qui mesure l’impact de telles déclarations qui génèrent un flot d’insultes, de menaces… Oui, une interprétation technique est possible, à partir des mêmes images visionnées. Oui, le protocole d’utilisation de l’assistance vidéo peut aller vers toujours plus de pédagogie. Oui, malgré les outils technologiques mis à leur disposition, les arbitres sont encore soumis à des situations interprétables.»