OM-Rennes : Azzedine Ounahi est satisfait après le succès phocéen

Ce dimanche, l’OM a clôturé la 14e journée de Ligue A avec un succès avec la manière à domicile contre Rennes (2-0). Une victoire qui permet aux Olympiens de grimper à la neuvième place au classement et qui enfonce des Rennais désormais douzièmes. Auteur d’une prestation satisfaisante ponctuée par un but, Azzedine Ounahi a fait part de sa satisfaction au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre.

«On savait que ça allait être compliqué, a confessé le milieu marocain. Rennes c’est une très bonne équipe qui joue en Europa League. On était obligé de gagner. On savait qu’avant on gagnait un match, on faisait match nul, on perdait un match ensuite. Il fallait enchaîner. C’était un match compliqué. La première mi-temps c’était compliqué. On n’a pas gardé trop le ballon. On a fini par 1-0. Deuxième mi-temps on avait la maîtrise et on marque le deuxième. C’était un bon match pour nous. Le plus important c’est les 3 points.»