Maroc : la panenka de Brahim Diaz choque tout le monde !

C’est un choix qu’il regrettera probablement toute sa vie. Brahim Diaz a raté l’occasion de devenir un héros éternel pour tout un peuple, en décidant de tenter une panenka face au Sénégal. Panenka anticipée par Edouard Mendy et donc la sidération de tout un peuple qui s’imaginait vivre l’extase espérée depuis le début de la compétition. Brahim, lui, auteur de 5 buts jusque-là, est devenu instantanément un paria auprès des supporters. « Brahim Diaz qui tente une Panenka en finale de CAN que son pays attend depuis des années et des années, c’est inadmissible », « Je suis Regragui, je le bannis du Maroc, plus jamais il ne revient ici en équipe nationale. C’est honteux. Il s’est cru dans un film Netflix en pensant remporter la CAN à la Zizou », voilà des réactions de supporters marocains recueillies par RMC.

La suite après cette publicité

A l’international aussi, on ne comprend pas le geste de Brahim Diaz. « Brahim est brisé », titre ainsi As, qui cite l’ancien international néerlandais d’origine marocaine, Khalid Boulahrouz : « tu n’es pas Zidane, tu n’es pas Ronaldo, tu n’es pas Hakimi. Tu n’as pas ce statut. Tu as peut-être marqué cinq buts… mais c’est extrêmement douloureux ». Marca, l’autre quotidien espagnol pro-Real, a tenté d’expliquer le geste du Merengue. « La question que tout le monde se pose, c’est… pourquoi a-t-il tiré comme ça ? La réponse tient à deux choses : d’une part, le jeune homme était en pleine forme, il avait marqué dans cinq des six derniers matchs et débordait de confiance ; d’autre part, Brahim, comme le savent ceux qui le connaissent depuis son plus jeune âge, n’a pas peur des responsabilités. Il les a toujours assumées. S’il a tiré ainsi, c’est parce qu’il pensait que c’était la meilleure façon de le marquer. »

La suite après cette publicité

Le soutien de Kylian Mbappé

En Angleterre aussi, on commente allègrement ce geste insensé de Brahim Diaz. « Je pense que Brahim Diaz va faire beaucoup de cauchemars dans les jours à venir », a déclaré l’ancien milieu de terrain marocain Hassan Kachloul lors de la retransmission du match sur Channel 4. L’ancien attaquant nigérian Daniel Amokachi a ajouté : « Brahim Diaz a gâché tous ses moments de gloire ». Pour John Obi Mikel, ce raté « gâche tout ce que Brahim Diaz a bien fait dans ce tournoi. Il va être anéanti. Ça va être dur pour lui, pendant des semaines, voire des mois. »

Pour se remettre les idées à l’endroit, Brahim Diaz pourra compter sur ses coéquipiers en club. En conférence de presse, Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien à son coéquipier. « Je n’ai pas parlé directement avec Brahim. J’ai parlé avec Achraf et je sais un peu ce qui s’est passé. C’est une période difficile. Il est vrai que j’ai moi aussi traversé des moments difficiles avec l’équipe nationale. Colère, frustration. Mais il faut continuer à travailler. C’est la vie d’un footballeur. Je suis venu au Real Madrid pour gagner des titres, mais il faut aussi penser aux gens, à leurs sentiments. Notre objectif est d’aider Brahim à se remettre sur les rails et de le soutenir », a déclaré l’attaquant français, qui avait raté un tir au but décisif contre la Suisse à l’Euro 2020.