Ligue des Champions

Real Madrid : la date du retour de Kylian Mbappé est connue

Par La Rédaction FM
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Alors qu’il traîne une blessure au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a déjà manqué les deux précédentes rencontres du Real Madrid. Frustré par la gestion de sa blessure à Madrid, l’international français s’est rendu à Paris afin de faire un point précis sur l’évolution de son état. Alors que des rumeurs évoquaient une possible opération, l’entourage de l’attaquant a tenu à démentir toute «intervention chirurgicale à ce stade».

Et alors que le Real Madrid est frappé par une avalanche de blessures, notamment la terrible absence de Rodrygo, le club merengue a fixé un objectif clair pour sa star : à savoir, le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City, le 17 mars prochain, selon nos informations. Le club madrilène a programmé son retour à cette date et espère pouvoir compter sur sa star pour ce choc européen décisif.

Pub. le - MAJ le
