Real Madrid : la date du retour de Kylian Mbappé est connue
Alors qu’il traîne une blessure au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a déjà manqué les deux précédentes rencontres du Real Madrid. Frustré par la gestion de sa blessure à Madrid, l’international français s’est rendu à Paris afin de faire un point précis sur l’évolution de son état. Alors que des rumeurs évoquaient une possible opération, l’entourage de l’attaquant a tenu à démentir toute «intervention chirurgicale à ce stade».
Et alors que le Real Madrid est frappé par une avalanche de blessures, notamment la terrible absence de Rodrygo, le club merengue a fixé un objectif clair pour sa star : à savoir, le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City, le 17 mars prochain, selon nos informations. Le club madrilène a programmé son retour à cette date et espère pouvoir compter sur sa star pour ce choc européen décisif.
En savoir plus sur
L’énorme colère des supporters marseillais après l’élimination, les conditions d’Allegri pour rejoindre le Real Madrid
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer