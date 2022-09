Man City : les premiers mots de Manuel Akanji

Dernière recrue en date de Manchester City, Manuel Akanji s'est exprimé sur son arrivée chez les Skyblues, commençant d'abord par parler de son nouvel environnement : « Pep Guardiola est un manager exceptionnel, et c'est une équipe de joueurs exceptionnels, c'est donc une opportunité passionnante pour moi. »

La suite après cette publicité

Il s'est ensuite exprimé au sujet de ses attentes sous le maillot des Cityzens : « J'ai vraiment hâte de me tester en Premier League et je ferai tout mon possible pour aider ce club à réussir. »