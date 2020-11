Liga : la nouvelle soirée cauchemardesque du Real Madrid et de Zidane

Ce dimanche soir, le Real Madrid affrontait à domicile Alavés. Un adversaire à sa portée. Pourtant, les Merengues ont été cueillis à froid. Dès la 4e minute, Nacho offrait un penalty aux visiteurs en touchant le cuir de la main. Sentence exécutée par Lucas Pérez (5e). Avant la demi-heure de jeu, Eden Hazard était obligé de céder sa place sur blessure.

Au retour des vestiaires, Joselu envoyait une frappe suite à une relance affreuse de Thibaud Courtois. En fin de rencontre Casemiro sauvait l'honneur en marquant, mais ne pouvait pas empêcher la défaite. La Casa Blanca se retrouve à six points des leaders (la Real Sociedad et l'Atlético Madrid) sachant que les Matelassiers comptent un match en moins.

« Je n'ai pas d'explication »

Autant dire que la conférence de presse de Zinedine Zidane était attendue ce samedi en toute fin de soirée. Et le Français n'a une nouvelle fois pas déçu dans cet exercice. « Nous avons joué un mauvais match, surtout au début. Je n'ai aucune explication », a-t-il commencé alors que les siens ont brillamment défait l'Inter Milan en milieu de semaine.

Mais il ne s'est pas arrêté là : « après trois minutes, ils marquent un but, avec une main sur laquelle Nacho ne peut rien faire. C'est compliqué. On n'entre jamais, mais quand on commence comme ça, tout est compliqué. Je n'ai pas d'explication. On alterne les bons et les mauvais moments, surtout notre départ. Les choses se compliquent beaucoup pour nous. L'autre jour à Milan, on joue un bon match puis trois jours plus tard ... c'est la réalité. Il faut changer la dynamique et on n'a pas de régularité ni dans les résultats ni dans le jeu ». Le déplacement en Ukraine risque de valoir très cher.