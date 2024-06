Espagne : Lamine Yamal justifie son absence aux JO

Candidat pour être sur la liste olympique de l’Espagne pour les Jeux de Paris, Lamine Yamal n’a finalement pas été retenu. Fermín López va pourtant participer à l’Euro puis aux Jeux Olympiques, mais pour l’ailier droit, enchaîner les deux compétitions estivales s’avérait davantage risqué. Pour sa première saison pleine en professionnel, le joueur a déjà disputé 60 matchs (club et sélection confondus). Et Lamine Yamal avoue avoir pris cette décision lui-même.

« J’ai un nombre de minutes assez élevé pour mon âge. J’ai pris cette décision parce que la première chose qui m’est venue à l’esprit était le Championnat d’Europe et que je voulais me concentrer à cent pour cent sur ce tournoi. Je ne pensais pas au prochain. J’ai la chance d’être jeune et de pouvoir participer aux prochains si l’entraîneur décide de m’appeler. Maintenant, je ne pense qu’au Championnat d’Europe », a-t-il expliqué dans le quotidien espagnol Sport. À Los Angeles lors des prochains Jeux en 2028, Lamine Yamal n’aura qu’à peine 21 ans.