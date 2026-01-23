OM : le cas Benjamin Pavard pose question

Le 11 septembre dernier, pour sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau joueur de l’OM, Benjamin Pavard avait surpris son auditoire en allant serrer toutes les mains des journalistes et photographes présents ce jour-là. Ces mêmes mains qui aujourd’hui l’égratignent dans de nombreux papiers autour de ses prestations médiocres « Pavard, le tunnel qui dure », titre ainsi L’Equipe, « Pavard a encore le cafard », note La Provence, deux jours après le match contre Liverpool qui a mis en lumière ses difficultés actuelles.

Egratigné par son entraîneur après la rencontre, qui lui demandait plus d’impact, Pavard s’est fait balader par Ekitike durant toute la rencontre, sous les yeux de Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps. De mauvais augure en vue d’un retour en sélection pour le Mondial 2026 mais cela n’est même plus le problème principal. Pavard doit retrouver les bases de son jeu, son agressivité et son allant offensif, sous peine de reculer dans la hiérarchie, dans un secteur particulièrement fourni à l’OM. Voire même de se priver d’une option pour son futur.

Un avenir en question

En effet, L’Equipe comme la Provence rappellent la situation contractuelle de l’international français, âgé de 29 ans. « La prestation contre Liverpool sera-t-elle celle de trop pour un Pavard seulement prêté avec option d’achat par l’Inter Milan (15 M€), doté d’un salaire parmi les plus élevés de l’effectif et loin de se montrer digne des attentes placées en lui ? », écrit ainsi le journal régional.

Pour L’Equipe, la tendance est même négative…« Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à 15 M€, le droitier s’avance vers des prochaines semaines décisives pour inverser une tendance négative, d’autant qu’aucun engagement n’a été entériné entre les deux clubs au-delà de cet exercice ». Benjamin Pavard aura l’occasion de rebondir dès samedi, avec un match très important face à Lens en Ligue 1, là où il avait commencé à plonger en octobre dernier, avec un penalty concédé et un but contre son camp. Car il sera suspendu mercredi prochain pour le match décisif de Ligue des Champions face au Club Bruges, en ayant pris un carton jaune particulièrement stupide contre Liverpool.