Juventus : Weston McKennie prolonge jusqu’en 2030

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Weston McKennie prolonge jusqu’en 2030 avec la Juventus. Arrivé dans le Piémont en 2021, le milieu américain de 27 ans est toujours aussi important pour les Turinois et compte, cette saison, 7 buts et 8 passes décisives en 37 matches. Un rendement important et qui a poussé la Vieille Dame à blinder son joueur.

« Après six ans passés en Noir et Blanc, le lien de Weston McKennie avec la Juventus s’est renforcé grâce à une prolongation de contrat bien méritée : l’accord qui liera le joueur né en 1998 au club bianconero jusqu’au 30 juin 2030 est désormais officiel. Un atout précieux, utilisable aussi bien à droite qu’à gauche, à la disposition de l’entraîneur Spalletti pour attaquer n’importe quel adversaire. Un jeune homme qui a conquis le cœur des supporters et qui récolte aujourd’hui les fruits de son travail quotidien à l’entraînement. Félicitations, Wes, de la part de toute la famille Juventus », a communiqué l’actuel 6e de Serie A.